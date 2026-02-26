Convocato il sorteggio degli scrutatori per il referendum di marzo

Oggi, 26 febbraio alle ore 15:30, presso l’Ufficio Elettorale in via Prof. Mauro Terlizzi n. 20, si terrà il sorteggio per la nomina degli scrutatori che saranno impegnati nei seggi elettorali durante le consultazioni referendarie in programma domenica 22 e lunedì 23 marzo 2026.

Durante la procedura, che si svolgerà in seduta pubblica, saranno estratti 158 scrutatori titolari e 100 riservisti, incaricati di garantire il regolare svolgimento delle operazioni di voto. Al termine del sorteggio l’elenco sarà disponibile sul sito del Comune di Bisceglie, www.comune.bisceglie.bt.it.

Le elezioni si svolgeranno domenica 22 marzo dalle ore 7:00 alle ore 23:00 e lunedì 23 marzo dalle ore 7:00 alle ore 15:00.

L’Ufficio Elettorale resterà a disposizione dei cittadini per ogni informazione relativa alla consultazione, al rilascio delle tessere elettorali non consegnate o dei duplicati in caso di smarrimento, deterioramento o esaurimento degli spazi.

Inoltre, la Corte d’Appello ha provveduto a nominare i 53 presidenti di seggio per le elezioni regionali. L’elenco è disponibile sul sito del Comune di Bisceglie, www.comune.bisceglie.bt.it.