Convenzione con Teatro Pubblico Pugliese, Comune stanzia 120mila euro per stagione teatrale

E’ pari a 120.000 euro la somma stanziata dal Comune di Bisceglie per sottoscrivere la Convenzione con il Teatro Pubblico Pugliese per la stagione teatrale 2020/2021.

Questo è quanto si apprende dalla delibera di giunta comunale n. 238 dello scorso 30 dicembre 2020.

“Considerato che l’adesione al Consorzio TPP consente la possibilità di avvalersi della struttura e di professionisti di cui si compone lo staff” e “rilevato che questa amministrazione intende sostenere la scena creativa pugliese in un momento di così grande difficoltà e mantenere vivo il rapporto con il pubblico biscegliese“, la giunta ha disposto “di prenotare la spesa di € 20.000,00 al capitolo 4525, Convenzione gestione Teatro Garibaldi, codice gestionale 1308 del bilancio 2020 e la spesa di € 100.000,00 sul bilancio 2021, per l’ importo complessivo di € 120.000,00 (iva inclusa se dovuta)”.

Per la stagione teatrale 2020/2021 il Consorzio Teatro Pubblico Pugliese aveva presentato un piano finanziario pari ad € 149.997,77 dei quali 28mila euro per la direzione, 8500 euro per la comunicazione e 5000 euro per l’installazione di Babbo Natale in piazza Regina Margherita di Savoia. La giunta ha deliberato lo stanziamento di ‘soli’ 120.000 euro.