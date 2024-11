Convegno a Bisceglie sul tema della sicurezza sul lavoro

Si terrà oggi, venerdì 22 novembre, alle ore 18.30 presso la sede dell’Associazione Roma Intangibile a Bisceglie, il convegno “La Sicurezza sul Lavoro” a cura del Rotary Bisceglie.

“Le relazioni e gli interventi degli esperti – si legge nella nota – partiranno dalla recente legge della Regione Puglia del 23 maggio 2024 n. 19 intitolata alla normativa della Sicurezza del Lavoro e dalla Legge statale in materia, analizzando gli aspetti socio-giuridici per arginare i fenomeni dolorosi per la vita degli stessi lavoratori, le loro famiglie e l’intera comunità dei cittadini. A tal fine saranno individuate le prospettive e le disposizioni esecutive per contenere ed eliminare tali dolorosi fenomeni”.