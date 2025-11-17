Convegno a Bisceglie sul fenomeno degli Hikikomori

In occasione della Giornata Mondiale dei Diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza, il Comune di Bisceglie organizza un convegno dedicato al fenomeno degli Hikikomori, una problematica in crescente diffusione che riguarda giovani e adolescenti che scelgono l’isolamento sociale, ritirandosi per lunghi periodi nelle proprie abitazioni.

L’incontro si terrà giovedì 20 novembre alle ore 17.00 presso l’Auditorium “Don Pierino Arcieri” Epass e offrirà un momento di approfondimento sulle cause, le conseguenze e le possibili strategie di prevenzione e supporto rivolte sia ai ragazzi sia alle loro famiglie.

Secondo le stime nazionali, il fenomeno coinvolge tra 100 mila e 200 mila giovani, soprattutto maschi tra i 14 e i 30 anni. Anche la Puglia ha scelto di affrontare con decisione il tema: la Legge regionale n. 8 del 10 giugno 2025 è infatti la prima normativa in Italia a promuovere percorsi strutturati di monitoraggio, formazione e inclusione per le persone in condizione di ritiro sociale.

Il convegno sarà aperto da Liana Abbascià del Servizio Sociale Professionale del Comune di Bisceglie e vedrà gli interventi di Elena Carolei, presidente nazionale dell’Associazione Hikikomori Italia Genitori ETS; Paolo Lattanzio di Save the Children Italia; Cinzia Campo, giudice onorario presso il Tribunale per i Minorenni di Bari; Brigida Figliolia, responsabile della UOSVD di Neuropsichiatria infantile e dell’adolescenza; Damiano Gramegna dell’Ordine degli Assistenti Sociali; e Lucia Suriano, docente dell’I.I.S.S. Dell’Olio–Cosmai. A moderare sarà Elvira Zaccagnino della casa editrice La Meridiana.

L’iniziativa, in fase di accreditamento presso il CROAS per la formazione degli assistenti sociali, punta a sensibilizzare la comunità educativa e istituzionale sull’importanza di individuare precocemente i segnali di disagio e di costruire reti di ascolto e supporto efficaci a tutela dei giovani più vulnerabili.