Controlli straordinari a Bisceglie: sequestri, denunce e sanzioni nel centro storico e zone sensibili

Massima attenzione sul fronte sicurezza a Bisceglie. Nel pomeriggio di ieri, un’operazione congiunta di Carabinieri e Polizia Locale ha permesso di effettuare controlli mirati nelle aree più sensibili della città, dal centro storico a piazza Vittorio Emanuele II, fino alla zona portuale, supportati dal presidio di via Nazario Sauro. Le pattuglie a piedi hanno garantito un’azione capillare e immediata.

Nel corso dell’attività sono state identificate 50 persone, sia a piedi che alla guida di veicoli e ciclomotori. Le forze dell’ordine hanno sequestrato sostanze stupefacenti, elevando 5 sanzioni per uso personale di droga e 9 per violazioni al codice della strada. Una persona è stata denunciata per guida senza assicurazione. Inoltre, sono state comminate 3 multe per uso improprio di velocipedi e sequestrato un mezzo modificato strutturalmente.

L’operazione rientra in un piano di sicurezza già avviato e programmato per il periodo estivo, quando la città registra un forte incremento di presenze. Solo due giorni prima, all’alba di martedì 12 agosto, i Carabinieri avevano condotto un’azione analoga con perquisizioni domiciliari, che avevano portato ad altre denunce e sequestri.

Il sindaco Angelantonio Angarano ha espresso gratitudine verso il Comandante dei Carabinieri di Bisceglie, Tenente Alessandro Rundo, e il Comandante della Polizia Locale, Michele Dell’Olio, per il costante impegno nella tutela della comunità. Ha sottolineato l’importanza dei controlli anche su comportamenti che incidono sulla sicurezza di anziani e bambini, come l’uso scorretto di biciclette elettriche e velocipedi, confermando che le operazioni con pattuglie a piedi saranno ripetute più volte durante l’estate.