Controlli notturni tra Bisceglie e Trani: due patenti ritirate per guida in stato di ebrezza

Nel weekend appena trascorso, la Polizia di Stato ha rafforzato la propria presenza sulle strade dei comuni di Trani e Bisceglie, nell’ambito dell’operazione “Stragi del sabato sera”, con l’obiettivo di prevenire incidenti legati alla guida in stato di alterazione da alcol o sostanze stupefacenti. L’iniziativa ha interessato le zone della movida e gli orari notturni a maggior rischio.

Durante i controlli, condotti con il supporto del personale sanitario della Questura, sono stati fermati 27 veicoli e identificate 45 persone, tutte sottoposte ad alcol test. Due conducenti sono risultati positivi e sanzionati per guida in stato di ebbrezza, con ritiro immediato della patente e decurtazione complessiva di 20 punti. Uno dei due automobilisti era neopatentato, soggetto dunque a limiti di tolleranza ancora più severi secondo le normative vigenti.

Oltre all’attenzione sull’alcol, il servizio ha incluso verifiche specifiche sulla guida sotto l’effetto di droghe, per contrastare ogni comportamento pericoloso alla guida. Le pattuglie della Polizia Stradale hanno così garantito un presidio costante in punti strategici del territorio, contribuendo alla prevenzione di incidenti spesso tragicamente evitabili.

L’attività ha avuto una forte valenza preventiva, ribadendo l’impegno delle forze dell’ordine nella tutela della sicurezza stradale e nella promozione di una guida responsabile. I controlli proseguiranno anche nelle prossime settimane con la stessa intensità, al fine di sensibilizzare i cittadini e scoraggiare comportamenti a rischio.