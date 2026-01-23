Controlli mirati su locali e attività di intrattenimento: l’invito di Confcommercio

Confcommercio Bisceglie, nella giornata di giovedì 22 gennaio, ha diramato agli associati un’informativa con oggetto “Avvio controlli mirati su locali e attività di intrattenimento – verifiche su adempimenti amministrativi e sicurezza sul lavoro”.

La nota mira a informare tutte le imprese del settore Pubblici Esercizi (bar, ristoranti, pub, locali di intrattenimento e pubblico spettacolo) che, a seguito della Circolare del Ministero dell’Interno del 15/01/2025 e delle successive determinazioni assunte in sede di Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica presso la Prefettura BAT (21 gennaio 2026), è stato annunciato l’avvio immediato di controlli mirati nei luoghi di aggregazione.

L’azione di vigilanza ha finalità precauzionale e preventiva e riguarderà in particolare il corretto esercizio dell’attività e rispetto delle autorizzazioni/adempimenti amministrativi, la sicurezza dei locali aperti al pubblico e delle attività di intrattenimento/pubblico spettacolo, la tutela della sicurezza sul lavoro e regolarità degli adempimenti connessi.

Confcommercio Bisceglie ha invitato gli esercenti, pertanto, a controllare con attenzione titoli e adempimenti amministrativi quali SCIA/Autorizzazioni e licenze in corso di validità (somministrazione, trattenimenti, eventuale pubblico spettacolo, ecc.), conformità a quanto dichiarato (tipologia attività, orari, eventuale musica/dj, aree esterne/dehors, ecc.), documentazione reperibile in caso di controllo.

Si invita a monitorare anche gli aspetti legati alla sicurezza del locale e alla prevenzione (rispetto dei requisiti di agibilità/uso dei locali e della capienza autorizzata, vie di esodo, uscite di sicurezza, segnaletica, illuminazione di emergenza e presidi antincendio in ordine e manutenuti, eventuali adempimenti antincendio e controlli periodici.

Gli esercenti dovranno attenzionare anche gli adempimenti relativi alla sicurezza sul lavoro e regolarità gestionale: DVR e adempimenti obbligatori (formazione, informazione, procedure di emergenza, ecc.), documentazione del personale e adempimenti connessi disponibili.

Confcommercio Bisceglie resta a disposizione per chiarimenti e supporto operativo attraverso i propri contatti: 0803921884 – ascombisceglie@gmail.com