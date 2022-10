Controlli in attività del centro storico, Confcommercio invita a ritirare kit obbligatorio

Alla luce dei controlli effettuati nel corso della serata di venerdì 28 ottobre, da parte di Polizia Locale, Guardia di Finanza, Polizia di Stato e Siae, presso alcuni esercizi del centro storico di Bisceglie, interviene la Confcommercio di Bisceglie, attraverso le parole del suo presidente, Leo Carriera: «Appena informata, Confcommercio, attraverso la sua collaboratrice, Katia Todisco, è intervenuta sul posto per assistere alle operazioni di verifica e controllo per i propri associati».

«Se per alcune inadempienze perpetrate da alcuni titolari degli esercizi della ristorazione ubicati nel centro storico, per le quali Confcommercio non può intervenire nel merito, per altre, strettamente connesse alla nostra attività informativa e di supporto, ribadiamo ai titolari degli esercizi aderenti che presso la nostra sede è possibile ritirare il kit di avvisi, tabelle, informative e divieti da esporre all’interno della propria attività. Da mercoledì 2 novembre Confcommercio Bisceglie è, come sempre, a totale disposizione degli aderenti per il ritiro per ogni informazione», dichiara Leo Carriera.

La sede di Confcommercio si trova in via Cap. F. Gentile n. 13 a Bisceglie – Infoline: 0803921884 – mail: ascombisceglie@gmail.com