Controcorrente S.O.S. presenta nuovi Percorsi di Fomazione inclusiva

Oggi, venerdì 4 aprile, alle ore 17.30, la Società Cooperativa Sociale Controcorrente S.O.S. presenta presso Palazzo Tupputi il nuovo Percorso di Formazione inclusiva e avvicinamento lavorativo per l’annualità 2025.

Il percorso è incentrato sulla ristorazione e rivolto a giovani adulti con disabilità cognitiva che vogliano affacciarsi al mondo del lavoro. La ristorazione è l’attività attraverso la quale Controcorrente S.O.S. cerca dal 2017 di includere giovani con disabilità nel mondo del lavoro, lavorando per fornire loro i mezzi adeguati, affiancandoli in un periodo di avvicinamento e successivamente provando a coinvolgerli nelle attività di ristorazione aperte al pubblico durante la stagione estiva con le quali la Cooperativa Sociale finanzia la propria opera, e che danno da anni lavoro a diversi ragazzi con disabilità.

Quest’anno il percorso, giunto alla quarta edizione, potrà contare sul patrocinio del Garante della disabilità della Regione Puglia e su quello del Comune di Bisceglie. Un sostegno che permetterà di abbattere i costi relativi alla formazione per le famiglie selezionate, che spesso si trovano costrette a rinunciare alle possibilità di crescita per i propri figli viste le tante spese e i tanti impegni aggiuntivi che gravano sul bilancio di chi convive quotidianamente con la disabilità.

Il percorso partirà a seguito della formazione delle classi, proprio per poter coinvolgere i giovani selezionati nelle attività stagionali della cooperativa, ormai alle porte. La formazione e l’avvicinamento guidato sono tasselli fondamentali per un inserimento lavorativo che sia reale e proficuo per la crescita del soggetto coinvolto, onde evitare che questo naufraghi alle prime dfficoltà.

All’incontro parteciperanno il Garante per la Disabilità della Regione Puglia Antonio Giampietro e l’Assessore alle politiche sociali del Comune di Bisceglie Roberta Rigante, oltre che la dott.ssa Roberta Valente, psicologa ed Analista del comportamento ed il Dottor Michele Massimo Laforgia, Sessuologo e Psicoterapeuta, coinvolti nel progetto. Il lancio del Percorso segna un punto di ripartenza per Controcorrente S.O.S. dopo il furto subito presso la sede operativa della Cooperativa la scorsa settimana, a cui la comunità ha subitamente reagito sostenendo una raccolta fondi on line per far ripartire rapidamente le attività di Controcorrente.