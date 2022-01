Contributi fitto casa, pubblicato bando per annualità 2021 / DETTAGLI

È stato pubblicato sul sito del Comune di Bisceglie, il bando per l’assegnazione di contributi ad integrazione dei canoni di locazione per le abitazioni relativo all’annualità 2021, con competenza quindi sull’anno 2020.

Ammonta complessivamente a 685mila euro la somma che sarà erogata in favore delle famiglie biscegliesi che saranno ammesse al beneficio economico, tra il finanziamento messo a disposizione dalla Regione Puglia, 571mila euro circa, e il cofinanziamento del Comune di 114mila euro, circa il doppio rispetto alla precedente annualità, che consentirà anche di ricevere la premialità regionale con ulteriori somme da destinare a famiglie in condizioni di disagio economico.

Le domande di partecipazione potranno essere presentate esclusivamente online attraverso la piattaforma informatica accessibile dal sito del Comune di Bisceglie al link https://serviziadomanda.resettami.it/bisceglie/ entro le ore 23:59 del 28 febbraio 2022.

L’ufficio competente per la gestione dell’istruttoria è il Servizio Sociale Comunale con sede Via Prof. Mauro Terlizzi n. 20, tel. 080.3950299, e-mail: servizisociali@comune.bisceglie.bt.it. Per ogni ulteriore informazione, gli interessati possono contattare il numero del Segretariato Sociale 377.3269513 dal lunedì al venerdì, dalle ore 10 alle 12.

“Continua l’impegno della nostra Amministrazione per sostenere le famiglie in difficoltà e garantire il fondamentale diritto alla casa”, ha sostenuto il Sindaco di Bisceglie, Angelantonio Angarano. “Viviamo quotidianamente l’emergenza abitativa che da anni affligge la nostra Città e non solo. La realizzazione di nuove case popolari, gli alloggi già assegnati nel centro storico e quelli di prossima assegnazione di edilizia residenziale sociale in via degli aragonesi, la costruzione di nuove case popolari in corso sono alcuni dei provvedimenti concreti che abbiamo saputo mettere in campo con capacità amministrativa e attenzione alle fasce più deboli”.

“Abbiamo cercato di ampliare al massimo la platea dei beneficiari e raggiungere quante più famiglie in stato di bisogno”, ha aggiunto Roberta Rigante, Assessore all’inclusione sociale della Città di Bisceglie. “Con il Dirigente Raffaele Salamino stiamo portando avanti un lavoro approfondito per affrontare in maniera organica i temi dell’emergenza abitativa e della povertà, questioni di responsabilità collettiva così complesse che necessitano di una visione ampia e dell’apporto di tutti i soggetti che operano nel terzo settore e possono offrire un contributo in termini di idee e progetti”.