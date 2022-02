Contributi fitto casa, prorogato termine presentazione domande annualità 2021 – competenza 2020

Ci sarà tempo fino alle ore 23:59 del 7 marzo 2022 per la presentazione delle domande per il bando relativo all’assegnazione di contributi ad integrazione dei canoni di locazione per le abitazioni (ex legge 431/98) relativo all’annualità 2021, con competenza quindi sull’anno 2020.

Il bando è pubblicato sul sito del Comune di Bisceglie al link https://www.comune.bisceglie.bt.it/istituzionale/avviso/avviso-pubblico-la-partecipazione-al-bando-di-concorso-lassegnazione-di. Si ricorda che le domande di partecipazione potranno essere presentate esclusivamente online attraverso la piattaforma informatica accessibile dal sito del Comune di Bisceglie al link https://serviziadomanda.resettami.it/bisceglie/ entro le ore 23:59 del 7 marzo 2022.

L’ufficio competente per la gestione dell’istruttoria è il Servizio Sociale Comunale con sede Via Prof. Mauro Terlizzi n. 20, tel. 080.3950299, e-mail: servizisociali@comune.bisceglie.bt.it. Per ogni ulteriore informazione, gli interessati possono contattare il numero del Segretariato Sociale 377.3269513 dal lunedì al venerdì, dalle ore 10 alle 12.