Continuano vaccinazioni a Bisceglie, Angarano: “Struttura a disposizione per prosieguo della campagna” / FOTO

“Anche oggi le operazioni per le vaccinazioni del personale scolastico al Pala Cosmai sono proseguite in maniera fluida e ordinata grazie alla sinergia tra Asl Bat, Dipartimento di prevenzione, Ufficio Igiene, Comune di Bisceglie e Protezione Civile con i tanti volontari che si continuano a mettere a disposizione in questa emergenza sanitaria”. A rendere le note le attività odierne è il Sindaco di Bisceglie, Angelantonio Angarano.

“Da stamane fino al pomeriggio, in base alla disponibilità del siero, è stato completato il personale scolastico delle scuole dell’infanzia, elementari e medie e si è passati alle scuole superiori, alle paritarie, agli asili nido privati e alle ludoteche, che saranno ultimate la prossima settimana. Così dopo gli operatori sanitari, personale e ospiti delle Residenze Sanitarie Assistenziali, medici di medicina generale e pediatri, dentisti, farmacisti, radiologi, personale di laboratori analisi e fisiokinesiterapia, forze dell’ordine e volontari di Protezione Civile, sarà possibile completare anche il mondo della scuola e delle realtà che ospitano i nostri bambini”.

“La giornata di oggi – prosegue il primo cittadino – ha ulteriormente dato prova che l’organizzazione funziona e consente di sostenere un ritmo elevato. Per questo la struttura resterà a disposizione per il prosieguo della campagna vaccinale di massa, così come resta sempre attivo il supporto del Centro Operativo comunale e della Protezione Civile. Le vaccinazioni, infatti, proseguono ogni giorno all’ospedale e a domicilio secondo le priorità stabilite dal Governo ma, quando le forniture di vaccino lo consentiranno e se le Autorità Sanitarie lo riterranno opportuno, il Pala Cosmai potrà essere utilizzato con continuità per accelerare le operazioni e dotare tutta la popolazione nel più breve tempo possibile dell’arma efficace per sconfiggere la pandemia. L’auspicio e l’obiettivo di tutti è proprio questo per guardare al futuro con maggiore fiducia e speranza”.

“Un sentito ringraziamento ai medici, agli infermieri e al personale sanitario tutto, composto anche da volontari, che anche oggi hanno lavorato con passione e dedizione per vaccinare oltre 400 concittadini. E grazie a tutti coloro che mettono a disposizione tempo e competenze e offrono il loro contributo, anche lontano dai riflettori, per rendere possibile – conclude Angarano – l’organizzazione delle operazioni, cercando di renderla sempre più precisa e puntuale al fine di offrire un servizio efficiente all’utenza”.