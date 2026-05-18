Continuano a Trani e Bisceglie le selezioni per Operatori e Assistenti Familiari e OSS

Continuano a Trani e a Bisceglie le selezioni avviate con la pubblicazione dell’Avviso pubblico per la costituzione e l’aggiornamento dell’Albo degli Operatori e Assistenti Familiari e OSS.

L’iniziativa rientra nelle attività del progetto ‘Passo passo’ dell’Ambito Territoriale Sociale di Trani – Bisceglie, gestito in co-progettazione da Epass OdV e Comunità Oasi, realizzato all’interno del Piano Operativo per azioni ed interventi innovativi nel campo della domiciliarità leggera e delle azioni di sollievo e prossimità dell’Ambito.

L’Albo ha la finalità di individuare e valorizzare figure professionali competenti nel campo del lavoro di cura e dell’assistenza alla persona, da poter coinvolgere nei servizi socio–assistenziali promossi e gestiti dall’Ambito territoriale a Trani e Bisceglie all’interno del progetto.

Possono presentare domanda di iscrizione all’Albo le persone in possesso dei seguenti requisiti:

– maggiore età

– cittadinanza italiana o di uno Stato membro dell’Unione Europea (o, se cittadini extracomunitari, con regolare permesso di soggiorno)

– assenza di condanne penali e di procedimenti in corso incompatibili con le mansioni da svolgere

– possesso di qualifica professionale di Operatore Socio Sanitario (OSS) o di esperienza documentata nel lavoro di assistenza familiare o domiciliare; idoneità psico–fisica allo svolgimento delle attività di cura e assistenza.

Per richiedere l’iscrizione all’Albo è necessario inviare una mail all’indirizzo hr@oasi2.it, allegando i seguenti documenti:

➢ curriculum vitae aggiornato e firmato

➢ copia del documento di identità in corso di validità

➢ eventuale attestato di qualifica professionale (OSS)

➢ eventuali referenze o attestazioni di esperienze pregresse.

L’Avviso è reperibile al seguente indirizzo:

Il 30 aprile si è concluso il primo corso di formazione, erogato da Comunità Oasi, rivolto ai primi 12 operatori già iscritti nell’elenco territoriale degli assistenti familiari. Il percorso, della durata di 12 ore e condotto da una psicologa e un’infermiera, ha approfondito temi fondamentali come il ruolo dell’OSS, la relazione con l’anziano, la gestione dei bisogni assistenziali e il lavoro in rete con famiglie e servizi.

Il prossimo corso di formazione è previsto nel mese di settembre e sarà rivolto a tutti gli iscritti all’albo.Il percorso formativo rappresenta una importante occasione di crescita e confronto che rafforza il servizio pensato per garantire continuità assistenziale e supporto alle famiglie.