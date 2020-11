Continua “MuoviamoCi”, la campagna gratuita di screening HCV / COME PRENOTARSI

Sarà possibile nei mesi di novembre e dicembre 2020, presso la rete di laboratori EXTRALAB, eseguire uno screening gratuito per la ricerca del Virus HCV.

L’iniziativa denominata “muoviamoCi”, e resa possibile grazie al sostegno incondizionato di Gilead Sciences, è volta a sensibilizzare la cittadinanza nei confronti dell’’epatite C.

Si tratta di una patologia causata dal virus HCV che attacca il fegato e porta all’infiammazione. La maggior parte delle persone affette da epatite C non riscontra alcun sintomo fino a quando, anni o addirittura decenni più tardi rispetto all’infezione, i danni al fegato non emergono.

Per effettuare lo screening gratuito basterà compilare un semplice questionario di elezione presso i laboratori della rete EXTRALAB aderenti alla campagna “muoviamoCi”: Laboratorio R.AN.A (Bisceglie), Laboratorio Analisi dott.ssa Nunzia Dell’Olio (Trani), Laboratorio ESPLORA (Andria), Laboratorio PALAZZO (M. di Savoia) e Laboratorio PALAZZO 2.0 (Trinitapoli).

Il progetto ha ottenuto il patrocinio dell’ASL BAT, della Federazione dei medici di Famiglia FIMMG, del comune di Bisceglie e dei comuni in cui sono ubicati gli altri laboratori coinvolti nell’iniziativa.

Articolo di Sergio Cosmai