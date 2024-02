ContestoLab: a Bisceglie la sessualità spiegata nei luoghi della socialità

“Parlare di sessualità in contesti diversi è molto importante per sdoganare concetti delicati e difficili da spiegare. Davanti ad un calice di vino ha perfino la capacità di far arrivare il concetto direttamente alla persona”. A riferirlo è stata Raffaella Caifasso, presidente dell’associazione ContestoLab di Bisceglie, Trani e Ruvo di Puglia, nel suo intervento a Bisceglie durante l’incontro “Calici & Sessualità”.

Una serata talk organizzata in collaborazione con il Copapan, Borgorosso Bisceglie, Il Colore degli anni e l’Associazione culturale In Dialogo.

È stato il modo diverso e più diretto di voler trattare argomenti ancora oggi definiti tabù a spingere il dott. Michele Massimo Laforgia, psicoterapeuta specializzato nel benessere sessuale delle persone con disabilità, ad accettare l’invito dell’associazione ContestoLab che si occupa della difesa dei diritti dei ragazzi autistici e non solo e della loro integrazione sociale.

“Parlare di sessualità è molto raro specie nei luoghi della socialità”, ha dichiarato il dott. Laforgia. “Educare alla sessualità non riguarda soltanto le ragazze e i ragazzi, ma anche gli adulti a cui l’incontro è rivolto. Le tantissime domande che mi sono giunte durante la serata raccontano della curiosità e del bisogno che le persone hanno di avere risposte su questa importante tematica. Risposte che spesso riescono ad abbattere l’ansia, aiutano a risolvere una serie di problematiche o il più delle volte a superare dei tabù ancora oggi fortemente radicati, specie in materia di sessualità e in particolare legata alla disabilità”.