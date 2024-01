Contest fotografico di Confcommercio Bisceglie, ecco i vincitori dei premi in palio

Conclusa la campagna “A Natale Compro sotto casa perché mi sento a casa” ideata da Confcommercio Bisceglie in linea con Confcommercio a livello nazionale.

Il contest fotografico a premi, mirato a incentivare gli acquisti presso i negozi della città di Bisceglie, ha ottenuto larghi consensi e una nutritissima partecipazione.

Dall’8 dicembre al 6 gennaio tutti gli acquirenti che hanno acquistato presso le attività biscegliesi aderenti al programma “Aspettando il Natale” hanno avuto la possibilità di partecipare al concorso immortalandosi all’interno della stessa attività e mostrando l’acquisto. I protagonisti delle foto che hanno ottenuto il maggior numero di Like sulla pagina Facebook dedicata al contest si sono aggiudicati buoni spesa.

Nel dettaglio:

– Primo posto: Ilaria Di Bitonto con 286 Like;

– Secondo posto: Vale Di Gioia con 264 Like;

– Terzo posto: Enzo Di Leo con 128 Like.

I buoni premio potranno essere ritirati nella sede di Confcommercio Bisceglie in via Cap. F. Gentile n. 13 previo appuntamento da fissare al numero 080 3921884.