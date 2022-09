Consorzio Mercatincittà: “Finalmente un’area confortevole. Sarà attiva entro ottobre”

In seguito all’avvio della fase di assegnazione dei posteggi nella nuova area mercatale che sarà attiva entro la prima decade di ottobre, interviene il Consorzio Mercatincittà, che unisce gli ambulanti e gli operatori del settore, attraverso le parole del suo presidente Antonio Abascià: «Finalmente risolviamo gli annosi problemi del mercato e liberiamo un intero quartiere che puntualmente si trovava imbottigliato per via di una collocazione provvisoria del mercato che, però, si è protratta», sostiene Abascià.

«Ringrazio a nome del consorzio il sindaco Angelantonio Angarano e l’assessore alle attività produttive del Comune di Bisceglie Maria Lorusso per la disponibilità e l’attenzione. Abbiamo riformulato la piantina originaria ponendo al centro l’importanza, da parte dei nostri operatori, di svolgere un’attività confortevole. Tra poche settimane l’area sarà attiva», conclude Abascià.