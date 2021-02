Consiglio regionale Puglia, via libera all’obbligo vaccinale per operatori sanitari

Dopo un Consiglio Regionale durato quasi otto ore, con due sospensioni, l’Assemblea pugliese ha dato il via libera alla proposta di legge del consigliere Fabiano Amati (Pd) per introdurre l’obbligo di vaccinazione anti Covid per tutti gli operatori sanitari che svolgono la loro attività professionale nell’ambito delle strutture facenti capo al servizio sanitario nazionale.

Sono stati 28 i voti favorevoli dopo un lungo ed articolato dibattito, due interruzioni per approfondimenti richieste una dalla maggioranza e l’altra dall’opposizione e dopo una sospensione per mancanza del numero legale. La legge ha «lo scopo di prevenire e proteggere la salute di chi frequenta i luoghi di cura».