Consiglio comunale, gli auguri di Pasqua del presidente Gianni Casella

Riceviamo e pubblichiamo il messaggio augurale del Presidente del Consiglio della Città di Bisceglie, Gianni Casella, in occasione delle festività pasquali.

Di seguito, il contenuto integrale del messaggio:

“La Pasqua è una delle feste solenni più importanti che in questo momento storico dovrà essere vissuta con la durezza de! male e della spietata violenza della guerra. Avevamo sperato che, finalmente, ia fine dello stato di emergenza e della gestione della pandemia poteva condurci verso ia totale ripresa delle relazioni sociali ma nuovi egoismi hanno fatto ripiombare il mondo in forti preoccupazioni.

La nostra collettività sempre unita, oggi come nella fase pandemica dimostra la propria grande umanità e solidarietà per H popolo Ucraino ed in modo particolare verso i bambini innocenti e le donne che subiscono orribili sofferenze, ponendo a carico delle famiglie e della società un terribile peso.

La speranza, in questo momento, deve renderci soggetti attivi affinchè ogni giorno si possa lavorare per la pace e la sicurezza sociale al fine di non fare mai più conti con la durezza de! male; questo è 7/ mio personale impegno, unitamente all’intero Consiglio Comunale, che mi pregio rappresentare, nei confronti della nostra collettività, in attuazione del mandato affidatomi.

Nulla è perduto con la pace. Tutto può essere perduto con la guerra (Papa Pio XII)

Alle vostre famiglie a tutti i vostri cari, giungano Auguri di serene festività Pasquali”.