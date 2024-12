Consiglio comunale, Arci: “Bene ordine del giorno su Palestina, inserire riferimento a Khan Younis”

Lunedì 23 dicembre, il consiglio comunale di Bisceglie, tra gli ordini del giorno, discuterà e voterà per il riconoscimento dello Stato di Palestina, su proposta dell’Anpi locale e nazionale. Una proposta che trova anche il favore del Circolo Arci “Oltre i Confini” di Bisceglie, che chiede di integrare il testo.

“Sosteniamo positivamente l’iniziativa, auspicandone l’approvazione. Invitiamo inoltre l’assise a emendare il testo inserendo il non trascurabile riferimento al gemellaggio esistente ormai da anni tra il nostro comune e il villaggio di Khan Younis, nella striscia di Gaza, luogo di origine della famiglia dell’indimenticato Yasser Arafat, guida storica dell’OLP (Organizzazione per la Liberazione della Palestina) e premio Nobel per la Pace nel 1994 insieme ai governanti Israeliani Rabin e Perez, indiscutibilmente politici di altro spessore e livello morale rispetto all’attuale primo ministro Netanyahu, accusato dal tribunale penale internazionale di crimini di guerra contro l’umanità”, scrivono dal circolo biscegliese.

“La scelta di riconoscere lo stato di Palestina darebbe una sostanziale spinta verso il cessate il fuoco a Gaza, da mesi devastata dalla spropositata aggressione genocida dell’esercito israeliano, che ha già portato all’uccisione di quasi 45.000 persone, in gran parte donne e bambini. Per dire basta a questo sterminio ribadiamo il nostro auspicio acchè l’ordine del giorno proposto dall’Anpi venga approvato e che quindi la città di Bisceglie intraprenda concrete iniziative in tal senso”, si legge nella nota stampa.