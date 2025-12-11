Consegne Onorificenze: riconoscimenti per due personalità biscegliesi

Si è tenuta questa mattina nella Sala Rossa del Castello di Barletta, la cerimonia di consegna delle nove Onorificenze al Merito della Repubblica Italiana, di una Onorificenza dell’Ordine Equestre del Santo Sepolcro e di due medaglie d’oro per vittime del terrorismo, ai cittadini insigniti residenti nel territorio di questa provincia.

Il Prefetto di Barletta Andria Trani, Silvana D’Agostino, nel corso del suo intervento ha definito gli insigniti “la miglior espressione del nostro territorio, esempi per le giovani generazioni, alle quali è trasmesso il messaggio di come questo Paese sa premiare e valorizzare il merito, la solidarietà, l’onestà e la passione. Si tratta di Donne e Uomini appartenenti alle Forze dell’Ordine, al mondo sanitario, al volontariato e all’imprenditoria, che si spendono ogni giorno in favore del prossimo ed in particolare delle persone più fragili”. Grande riconoscenza è stata altresì espressa nei confronti delle vittime del terrorismo.

Di seguito l’elenco delle personalità insignite:

1. Ufficiale al Merito della Repubblica Italiana Sig.ra Teresa Tricarico, Minervino Murge

2. Ufficiale al Merito della Repubblica Italiana Sottufficiale dell’Arma dei Carabinieri in quiescenza Michele Pinto, Bisceglie

3. Cavaliere al Merito della Repubblica Italiana dott.ssa Tiziana Dimatteo, Commissario Straordinario dell’Azienda Sanitaria Locale di Barletta Andria Trani, Bisceglie

4. Cavaliere al Merito della Repubblica Italiana Assistente Capo Tecnico Coordinatore della Polizia di Stato in Quiescenza Giovanni Calabrese, Barletta.

5. Cavaliere al Merito della Repubblica Italiana sig. Ruggiero Martire, dipendente società di servizi e volontario Croce Rossa Italiana e Caritas – Barletta

6. Cavaliere al Merito della Repubblica Italiana Giuseppe Nugnes, imprenditore – Trani

7. Cavaliere al Merito della Repubblica Italiana dott. Salvatore Negrogno, infermiere, Trani

8. Cavaliere al Merito della Repubblica Italiana ing. Riccardo Loiodice, Andria

9. Cavaliere al Merito della Repubblica Italiana Maresciallo Capo dell’Arma dei Carabinieri, Lucianna Reggente – Andria

1. Autorizzazione a fregiarsi dell’onorificenza pontificia di Commendatore con Placca dell’Ordine Equestre del Santo Sepolcro al sig. Nicola Virgilio, bancario in quiescenza, Andria

1. Medaglia d’oro di vittima del terrorismo a Giovanni Gravina, Ispettore capo della Polizia Penitenziaria in quiescenza, Trani

2. Medaglia d’oro di vittima del terrorismo al 1° Caporal Maggiore dell’Esercito Italiano Raffaele Lionetti, Barletta