Consegnati lavori per riqualificazione e ammodernamento del mercato ittico all’ingrosso

Il Comune di Bisceglie ha consegnato i lavori per la riqualificazione e l’ammodernamento del mercato ittico all’ingrosso di via Nazario Sauro. L’intervento sarà realizzato grazie ad un finanziamento di 479.405 euro (tra fondi comunitari, nazionali e regionali) ottenuto dall’Amministrazione Angarano, che aveva presentato la propria candidatura al bando regionale “Feamp 2014/2020. Avviso Pubblico Misura 1.43” incentrato sulla valorizzazione di “Porti, luoghi di sbarco, sale per la vendita all’asta e ripari di pesca”.

Il progetto prevede l’adeguamento dell’impianto elettrico e di illuminazione con lampade a led; il miglioramento degli ambienti lavorativi in termini di funzionalità e igiene; l’abbattimento delle barriere architettoniche; la sostituzione della pavimentazione; la sostituzione degli infissi per un migliore efficientamento energetico; la ristrutturazione dei servizi igienici e la realizzazione di uno spogliatoio e di un box ufficio per l’astatore. Tra gli interventi, inoltre, rientra la fornitura e posa in opera di un complesso di celle frigorifere e abbattitore di temperatura per una virtuosa funzionalità della “catena del freddo” per la conservazione dei prodotti ittici surgelati e freschi, ottimizzandone le condizioni di igiene, qualità e sicurezza alimentare.

“Stiamo letteralmente rivoluzionando il settore dei mercati della nostra Città, denotando con i fatti attenzione a settori fondamentali e trainanti dell’economia cittadina nei quali lavorano migliaia di concittadini biscegliesi”, ha sottolineato il Sindaco di Bisceglie, Angelantonio Angarano. “La nuova area polifunzionale di via San Martino, il recente maxi-finanziamento di 7.500.000 milioni per il nuovo mercato ortofrutticolo e l’inizio dei lavori al mercato ittico all’ingrosso sono tutte tessere di uno stesso mosaico che mira a dotare Bisceglie di strutture funzionali, attrezzate e moderne per agevolare il lavoro di commercianti, agricoltori, pescatori, mettendoli nelle condizioni di operare in condizione ottimale. Mai la nostra Città aveva conosciuto progressi così tangibili e significativi, frutto di capacità amministrativa e visione strategica. È la dimostrazione che in questi anni abbiamo seminato molto e bene, ora ne stiamo raccogliendo i frutti. Un ringraziamento va al Dirigente e ai funzionari dell’Ufficio tecnico e degli uffici comunali che hanno lavorato con puntualità a questo progetto”.

“Un altro traguardo storico”, ha sottolineato l’Assessore Gianni Naglieri, “se consideriamo che su questa struttura non si interveniva dal lontano 1990. “Le opere e le nuove apparecchiature previste renderanno possibile una maggiore shelf-life e quindi consentiranno di incrementare la competitività dei nostri pescatori nei mercati regionali e nazionali, offrendo nuove possibilità di commercializzazione del pescato”.