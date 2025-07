Consegnata a Bisceglie la seconda Bandiera Lilla, Angarano: “Certifica accessibilità nostro mare”

Arriva a Bisceglie la seconda Bandiera Lilla: dopo il Porto Turistico Bisceglie Approdi marina resort, che ottiene il riconoscimento per il terzo anno consecutivo, a ricevere il vessillo è la ‘Spiaggia senza barriere’ del Cagnolo.

Alla cerimonia di consegna, proprio sulla piattaforma attrezzata per l’accesso in acqua per persone con disabilità di via della Libertà, hanno partecipato il Sindaco di Bisceglie Angelantonio Angarano, il Garante regionale per i diritti delle persone con disabilità Antonio Giampietro, il presidente di Bandiera Lilla Roberto Bazzano, l’amministratore unico di Bisceglie Approdi Nicola Rutigliano, il fondatore dell’Associazione Baywatch Piero Innocenti.

“Un altro importante riconoscimento che certifica l’accessibilità al nostro mare per le persone con disabilità. Un vero orgoglio per Bisceglie. Questa struttura, che avevamo immaginato potesse essere un fiore all’occhiello della nostra Città, si sta dimostrando punto di riferimento per l’intera provincia e oltre. Il patto di collaborazione sottoscritto con l’Associazione Baywatch rende possibile l’utilizzo pieno di questa meravigliosa struttura con centinaia di fruitori ogni anno. Bandiera Lilla anche per il Porto turistico che testimonia la grande attenzione per i portatori di fragilità e per l’inclusività in generale”, le parole del Sindaco Angelantonio Angarano.

“Questa piattaforma – sottolinea il Garante regionale Giampietro – permette di fruire pienamente del mare e soprattutto c’è una cosa molto bella, che ho chiesto e chiedo sempre ai Comuni e che Bisceglie ha fatto: avere degli operatori specializzati a disposizione delle persone con disabilità che li accompagnano in acqua, che li aiutano nella fruizione totale del loro tempo libero e della spiaggia”.

“Siamo partiti con il Porto turistico di Bisceglie per poi arrivare oggi alla Baywatch, e spero presto al Comune di Bisceglie che, nel mio giro fatto per la città, risulta essere un paese come tutti non perfettamente accessibile ma che ha i requisiti base per ottenere la Bandiera Lilla. Il riconoscimento a Bisceglie ci fa ancora più piacere perché raggruppa il nostro modo di vedere e di lavorare, ovvero la collaborazione tra privati, terzo settore e amministrazione comunale”, conclude il presidente di Bandiera Lilla Bazzano.

La Bandiera Lilla riconosce e premia i Comuni e gli operatori privati che si impegnano per un’accoglienza inclusiva e sostenibile. Bandiera Lilla non è solo un riconoscimento per il territorio, ma un impegno concreto per un turismo sempre più inclusivo, per abbattere le barriere e creare un futuro dove viaggiare sia davvero un diritto di tutti. Diventare Bandiera Lilla significa posizionarsi in un circuito di destinazioni turistiche riconosciute per la loro attenzione all’accessibilità e all’inclusione.