Congedo Dott. Pellicone, Angarano: “Grazie per l’attenzione dedicata a Bisceglie”

“A nome dell’Amministrazione Comunale e della Comunità di Bisceglie, desidero esprimere un caloroso ringraziamento oltre che un sentito augurio di buon prosieguo di carriera al Dott. Roberto Pellicone”. È così che il sindaco Angelantonio Angarano commenta la notizia del congedo di chi, dal 27 luglio 2021 scorso, ha diretto la Questura di Barletta-Andria-Trani e dal 1° febbraio si insedierà come nuovo Questore della provincia di Siracusa.

“In questi anni ho potuto apprezzare la sua grande professionalità, dedizione e il costante impegno per la sicurezza, la legalità e il rispetto delle regole, tutte prerogative essenziali per il benessere e la qualità della vita dei cittadini”, commenta Angarano. La Questura della Bat, inaugurata nel 2021, ha mosso i primi passi proprio con il Dott. Pellicone, che ha saputo costruire sin da subito un legame forte con la comunità e ha sostenuto sempre una collaborazione fruttuosa e leale tra le istituzioni”.

“L’attenzione che ha dedicato a Bisceglie, con frequenti controlli e un monitoraggio assiduo del territorio, in coordinamento con il Prefetto della Bat Rossana Riflesso, ha contribuito a far percepire ai Cittadini la rassicurante presenza delle Forze dell’Ordine. In questo momento di congedo, esprimiamo al Dott. Pellicone la nostra gratitudine, augurandogli ogni bene sotto il profilo umano e professionale”, conclude il primo cittadino nel suo post pubblicato sui social.