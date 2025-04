Confraternite su Incontro Venerdì Santo: “Luogo confermato, appello a collaborazione e buon senso”

“L’incontro del Venerdì Santo anche quest’anno si svolgerà all’incrocio tra via Imbriani e Piazza Vittorio Emanuele II”. Lo ricordano in una nota congiunta le Confraternite della “Beata Vergine Maria Addolorata” e “San Giuseppe” in sinergia con l’Amministrazione Comunale.

“Il luogo, come testato nel 2024, per la sua ampiezza e conformazione assicura lo svolgimento del rito, a cui tutta la Comunità è legata, in totale sicurezza – evidenizano – sia per le processioni, sia per il folto pubblico, che potrà così vivere l’Incontro come sempre in serenità e raccoglimento. Per favorire la visibilità, come ogni anno, sarà predisposto un palco e saranno allestite diverse aree per persone con disabilità nelle immediate vicinanze dell’incrocio dove si celebra l’ultimo, commovente saluto tra i simulacri della Madonna Addolorata e di Suo Figlio con la croce, diretto al Golgota”.

“L’appello a tutti i Cittadini è ad arrivare sul luogo dell’Incontro con largo anticipo e a piedi, evitando di congestionare il centro cittadino con le auto. Le due Confraternite, unitamente all’Amministrazione Comunale, inoltre, raccomandano a tutti il rispetto delle aree delimitate e riservate alle persone con disabilità, evitando di accalcarsi nei pressi. La collaborazione e il buon senso di tutti sono necessari affinché ognuno possa seguire il rito nel massimo ordine.”

“La processione dei Sacri Misteri, altro appuntamento molto seguito che si tiene nel pomeriggio del Venerdì Santo, seguirà lo stesso percorso intorno a Piazza Vittorio Emanuele II, con l’unica differenza che l’area centrale della Via Crucis sarà allestita nei pressi di Farmacia Malcangio”.