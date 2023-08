Confesercenti Bat, Anva e Gal: call to action per partecipare al “Mercato dalla terra al mare”

Confesercenti Bat e Anva informano gli esercenti a posto fisso e in forma ambulante della Provincia di Barletta-Andria-Trani che è possibile partecipare all’iniziativa gratuita del Gal Ponte Lama denominata “Mercato dalla Terra al Mare” che si terrà a Bisceglie nei giorni 5, 6 e 7 agosto in piazza Vittorio Emanuele II (Palazzuolo) a partire dalle 19:00.

Ciascun espositore avrà a disposizione uno stand di tre metri per lato. L’organizzazione provvederà al posizionamento di un faretto mentre, per quanto riguarda gli allestimenti interni, ciascun espositore provvederà autonomamente facendo in modo che i prodotti vengano sempre valorizzati insieme alle peculiarità locali della produzione stessa.

Sarà possibile organizzare anche la vendita del prodotto oltre alla degustazione e/o ad attività dimostrative laddove possibile. Ciascun espositore dovrà avere cura degli aspetti fiscali legati alla propria attività.

Per iscrizioni e informazioni rivolgersi entro il 4 agosto all’ufficio di Confesercenti Provinciale Bat: 0883888236.