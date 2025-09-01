Confermato un caso di West Nile nella Bat: paziente ricoverata a Bisceglie in buone condizioni

La Asl Bt ha confermato un caso di febbre West Nile in una donna di 53 anni residente ad Andria, lavora a Barletta, attualmente ricoverata presso l’unità operativa di Malattie Infettive dell’ospedale di Bisceglie. Le condizioni della paziente sono considerate buone e non vi è mai stato pericolo per la sua vita.

La febbre West Nile, conosciuta anche come West Nile Fever, è causata dal virus West Nile, appartenente alla famiglia dei Flaviviridae e isolato per la prima volta nel 1937. Si tratta di un agente patogeno diffuso in diverse aree del mondo, tra cui Africa, Asia occidentale, Europa, Australia e America.

Il virus trova il suo principale serbatoio negli uccelli selvatici ed è trasmesso all’uomo attraverso la puntura di zanzare, in particolare della specie Culex. È importante sottolineare che la malattia non si diffonde tramite contatto diretto tra persone infette.

«Oltre il 90% dei casi resta asintomatico o presenta sintomi lievi. Solo raramente possono verificarsi complicazioni come encefaliti» ha spiegato Tiziana Dimatteo, commissario straordinario della Asl Bt. «Per ridurre il rischio di contagio è fondamentale prevenire le punture di zanzara: evitare ristagni d’acqua, utilizzare repellenti e proteggere gli ambienti domestici con zanzariere sono gesti semplici, ma di grande efficacia».

Il caso registrato conferma la necessità di mantenere alta l’attenzione sulla prevenzione, soprattutto nei mesi estivi, quando la presenza delle zanzare è più intensa e la circolazione del virus può trovare condizioni favorevoli.