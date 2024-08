Confermata a Bisceglie la nona edizione dell’Apulia HiFi Show

Confermata anche quest’anno l’organizzazione a Bisceglie della 9^ edizione dell’Apulia HiFi Show.

La manifestazione si terrà anche quest’anno presso il Nicotel Bisceglie. Nei giorni di sabato 23 e domenica 24 novembre appassionati di musica ed alta fedeltà provenienti da tutta Italia si incontreranno per ascoltare tutte le novità musicali e tecnologiche per la riproduzione musicale.

Come sempre folta la presenza di espositori di elettroniche, diffusori acustici prodotte in tutto il mondo, anche quest’anno prevista il mercatino dei dichi in vinile e CD.