Conferite Onorificenze all’ordine del Santo Sepolco di Gerusalemme a due biscegliesi

Si è tenuta questa mattina nella Sala Rossa del Castello di Barletta la cerimonia di conferimento delle Onorificenze al Merito della Repubblica Italiana e delle Onorificenze del Santo Sepolcro di Gerusalemme ai cittadini della provincia di Barletta Andria Trani con due biscegliesi tra i premiati.

La giornata è stata introdotta dall’intervento del Prefetto Silvana D’Agostino. “Oggi è un giorno di festa in cui celebriamo le personalità di questo territorio che, distinguendosi con impegno, dedizione, passione e moralità nel campo sociale e nella loro attività professionale, contribuiscono a rendere migliore il nostro Paese – ha spiegato il Prefetto -. Il riconoscimento che gli viene conferito direttamente del nostro Presidente della Repubblica non solo alimenta il senso di appartenenza alla Comunità Stato, ma rappresenta il miglior esempio per le nuove generazioni, alle quali è trasmesso il messaggio di come questo Paese sa premiare e valorizzare le proprie risorse migliori, la loro onestà e la loro passione”.

Di seguito le motivazioni per i due concittatini che hanno ricevuto le Onorificenze alla presenza del Sindaco Angelantonio Angarano:

Cavaliere di Gran Croce dell’Ordine Equestre del Santo Sepolcro al sig. Vincenzo Misino, personale ATA, Bisceglie Personale ATA presso la scuola media “Monterisi” di Bisceglie, sin da ragazzo è impegnato nel volontariato al servizio di persone meno abbienti e nella Catechesi con diversi percorsi formativi. Presta servizio in qualità di accolito presso la Parrocchia Santa Maria di Costantinopoli e dal 16 ottobre del 2022 è entrato a far parte dell’Ordine Equestre del Santo Sepolcro di Gerusalemme, delegazione di Trani-Bisceglie-Corato. 4.

Cavaliere di Gran Croce dell’Ordine Equestre del Santo Sepolcro al sig. Domenico Misino, Graduato Scelto dell’Esercito Italiano, Bisceglie Graduato scelto dell’Esercito Italiano in servizio presso il 9° Reggimento Fanteria di Trani, si è arruolato nel 2012 come VFP1 presso la Caserma di Montorio Veronese, dove ha prestato servizio per tre anni. Nel 2018 è stato assunto in servizio permanente presso il Comando Truppe Alpine di Bolzano, distinguendosi con diversi riconoscimenti per spirito di servizio e dovere alla Patria. Fin da ragazzo ha frequentato la Parrocchia di appartenenza e svolto attività di volontariato nella Caritas cittadina e dall’ottobre del 2022 è entrato nell’Ordine Equestre del Santo Sepolcro di Gerusalemme.