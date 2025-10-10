Conferenza sul futuro dello sport cittadino: confronto aperto con l’Assessore Di Pinto

Questa sera, 10 ottobre alle ore 19:00, presso la libreria Abbraccio alla Vita, si terrà una conferenza pubblica dedicata alle strutture sportive comunali, alla presenza dell’Assessore allo Sport Maurizio Di Pinto. L’incontro, moderato da Massimo Valente, rappresenterà un momento di confronto e approfondimento sullo stato attuale dell’impiantistica sportiva cittadina, con l’obiettivo di analizzare criticità, progetti in corso e strategie future per la promozione dello sport a livello locale.

L’appuntamento sarà l’occasione per fare il punto sulla manutenzione, l’accessibilità e la pianificazione di nuovi interventi riguardanti gli impianti sportivi della città, in un’ottica di sviluppo sostenibile e di valorizzazione dello sport come strumento di coesione sociale e crescita giovanile.

Nel corso della serata, verranno inoltre richiesti aggiornamenti e chiarimenti in merito a diverse strutture sportive di Bisceglie, tra cui: la piscina comunale, il palazzetto dello sport, i campi sportivi di via Lamaveta, il palazzetto retrostante al mercato di via San Martino, i campi all’aperto nella zona 167, il playground di via Verdi, il campo sportivo nel parco della Misericordia, la palestra indoor e outdoor dell’IISS Dell’Olio-Cosmai, il campo di Salnistro, la palestra della scuola Monterisi e la pista di atletica dello stadio Ventura.

L’incontro si preannuncia come un’importante occasione di dialogo tra istituzioni e cittadini, con l’obiettivo di promuovere una gestione efficiente e condivisa degli spazi sportivi, garantendo a tutti i biscegliesi, in particolare ai giovani, strutture sicure, moderne e accessibili.