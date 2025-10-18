Conferenza di chiusura delle Feste Patronali 2025: momento di bilanci per la comunità biscegliese

Il Comitato Feste Patronali di Bisceglie presenta la conferenza di chiusura delle attività legate all’edizione 2025 delle celebrazioni dedicate ai Santi Patroni. L’appuntamento, in programma stasera, 18 ottobre alle ore 19:30 presso il Museo Diocesano, rappresenta un’occasione per tracciare il bilancio dell’organizzazione e per esprimere pubblicamente un sentito ringraziamento ai benefattori, ai collaboratori e alle istituzioni che, con impegno e dedizione, hanno contribuito alla riuscita della manifestazione.

Durante l’incontro saranno consegnati riconoscimenti ufficiali a quanti hanno offerto un contributo significativo alla realizzazione degli eventi religiosi e civili, testimoniando con spirito di servizio, generosità e devozione il profondo legame della comunità con le proprie radici di fede e tradizione.

Alla conferenza interverranno don Giuseppe Abbascià, rettore della Basilica Concattedrale; Pierpaolo Sinigaglia, presidente del Comitato Feste Patronali; Angelantonio Angarano, sindaco di Bisceglie; e i rappresentanti delle associazioni che hanno collaborato alla realizzazione della festa.