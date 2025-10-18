Il Comitato Feste Patronali di Bisceglie presenta la conferenza di chiusura delle attività legate all’edizione 2025 delle celebrazioni dedicate ai Santi Patroni. L’appuntamento, in programma stasera, 18 ottobre alle ore 19:30 presso il Museo Diocesano, rappresenta un’occasione per tracciare il bilancio dell’organizzazione e per esprimere pubblicamente un sentito ringraziamento ai benefattori, ai collaboratori e alle istituzioni che, con impegno e dedizione, hanno contribuito alla riuscita della manifestazione.
Durante l’incontro saranno consegnati riconoscimenti ufficiali a quanti hanno offerto un contributo significativo alla realizzazione degli eventi religiosi e civili, testimoniando con spirito di servizio, generosità e devozione il profondo legame della comunità con le proprie radici di fede e tradizione.
Alla conferenza interverranno don Giuseppe Abbascià, rettore della Basilica Concattedrale; Pierpaolo Sinigaglia, presidente del Comitato Feste Patronali; Angelantonio Angarano, sindaco di Bisceglie; e i rappresentanti delle associazioni che hanno collaborato alla realizzazione della festa.