Confcommercio: “Successo ‘Cena in bianco’ frutto di unità e voglia degli operatori”

«La cena in bianco voltasi a Bisceglie mercoledì sera, 31 agosto, è stata la dimostrazione che il gioco di squadra è sempre vincente, che lavorare all’unisono al servizio in primis della propria azienda, ma anche della città è un modus operandi che porta solo buoni risultati». Non cela entusiasmo il Presidente Confcommercio Bisceglie, Leo Carriera, in seguito all’ottima riuscita della Cena en blanc inserita nella programmazione degli eventi estivi della Città di Bisceglie.

«Dall’ultima esperienza di cena in bianco in cui si registrano circa seicento presenza, all’edizione 2022 in cui hanno partecipato mille persone, mi sento di poter parlare di un grandissimo risultato per la categoria dei ristoratori e per l’intera città», sottolinea Carriera.

Erano tre le modalità di partecipazione alla cena: la prenotazione di tavoli e menu presso uno dei locali aderenti all’iniziativa, il take away da uno dei ristoranti che hanno sposato l’iniziativa e il portateco, vale a dire l’acquisto in piena autonomia, da parte dei partecipanti, di alimenti e bevande. «In un momento particolare, fatto di rincari, di incertezze, di preoccupazioni, i commercianti hanno mostrato di avere comunque voglia di rimboccarsi le maniche e lavorare e di avere tutto l’interesse a partecipare, a continuare a rendere un buon servizio all’utenza e alla città. Vanno premiati – continua Carriera – lo sforzo tecnico, programmatico, gestionale degli organizzatori, i quali hanno messo su, nel miglior modo possibile, un evento di grande respiro che ha portato a un risultato che è andato aldilà di ogni più ottimistica aspettativa, l’impegno dell’amministrazione comunale di Bisceglie e la sinergica e fattiva collaborazione con la società Bisceglie Approdi che ha fornito un’importante mano nell’ottica della realizzazione dell’evento». Anche la collocazione al mercoledì, che avrebbe potuto far desistere i più, non ha costituito un ostacolo alla nutrita partecipazione alla serata, secondo il numero uno di Confcommercio Bisceglie: «Già con l’iniziativa ‘Il Borgo delle Meraviglie’ abbiamo avuto sentore di questa voglia di esserci da parte degli artigiani, dei commercianti, dei frantoiani e così via, ma avere un’ulteriore conferma è per Confcommercio motivo di soddisfazione oltre che di speranza», conclude Carriera.