Confcommercio su iniziative natalizie: “Soddisfatti: creata rete per la crescita della città”

“Giunto al termine il periodo delle festività natalizie, il bilancio che Confcommercio Bisceglie e tutto il suo staff può tracciare non può che essere estremamente appagante. La serie di iniziative partita l’8 dicembre e terminata con la serata finale del 6 gennaio con l’estrazione dei tagliandi validi per il Fidelity Contest e delle cartelle vincenti della tombolata Assolocali-Vivi Bisceglie si è rivelata un espediente valido su più fronti: in primis per l’economia del commercio di prossimità, ravvivata e che finalmente è tornata a dati positivi, in secondo luogo per la città che ha vissuto momenti lieti, di svago, di convivialità, e in seguito per la capacità dei commercianti di fare rete, di operare in maniera sinergica lungo il percorso della crescita, dello sviluppo del territorio”.

Queste le parole del presidente di Confcommercio Bisceglie, Leo Carriera, al termine del periodo del Natale che ha visto in città nei week end e nei giorni festivi un clima festoso di eventi, di animazione e di condivisione.

“Abbiamo attraversato un periodo, tra l’altro non ancora del tutto terminato, fatto di avversità legate a rincari, di cautele relative al Covid non ancora spentosi, di un conflitto bellico alle porte del nostro Paese. Ma i commercianti hanno saputo resistere, rimboccarsi le maniche e, assieme a Confcommercio, dare vita a una rinascita, a uno spirito sinergico di condivisione e i risultati sono stati lusinghieri. Il fatto che 83 attività abbiano consegnato in un mese oltre 4400 tagliandi per il nostro Fidelity Contest validi per l’estrazione dell’Epifania e abbiano aver offerto 64 premi ai clienti e che non poche attività della ristorazione abbiano messo in palio tre importanti premi per la tombolata di Assolocali rappresenta un dato di grande soddisfazione. Pertanto intendo esprimere gratitudine ai commercianti che hanno aderito, alla città che ha risposto in modo favorevole riempiendo piazza Vittorio Emanuele, all’amministrazione che ha patrocinato le nostre iniziative, ai conduttori della serata finale Vitantonio Mazzilli e Francesco Brescia, agli artisti dell’Hdemia Zamar e a Pinuccio che hanno regalato alla città una serata di riconoscimenti e di spensieratezza. Siamo pronti a ripartire per continuare a lavorare per il bene e lo sviluppo della città”.