Confcommercio, mercati straordinari e spettacoli natalizi / QUANDO e DOVE

Domenica 11 e domenica 18 dicembre si terranno i mercati straordinari natalizi. È quanto annunciato da Fiva-Confcommercio e Consorzio Mercatincittà affiliati a Confcommercio.

Nello specifico domenica 11 dicembre il mercato sarà allestito nell’area mercatale di via san Martino, mentre quello della domenica successiva sarà organizzato in piazza Vittorio Emanuele II entrambi in fascia mattutina.

“Il Comune di Bisceglie ha accolto favorevolmente la richiesta di organizzazione dei due mercati straordinari – spiega Leo Carriera, presidente Confcommercio Bisceglie – Ciò permette di dare linfa e ampio respiro ai nostri ambulanti e di concedere agli acquirenti più momenti da dedicare agli acquisti e ai regali di Natale. È un’ottima occasione di vitalità e di slancio per il commercio locale”.

Ma non è tutto. Confcommercio presenta anche “Natale con Noi”, una serie di iniziative ludiche, d’animazione, musicale e di intrattenimento dedicate ai più piccoli e alle loro famiglie domenica 11 dicembre, per tutta la giornata, in via Aldo Moro, in piazza san Francesco e in via XXIV maggio. In queste aree saranno allestiti il villaggio di Babbo Natale, uno spettacolo di muppets, letture animate a cura di Lucrezia Mastrapasqua, un laboratorio teatrale a cura dell’associazione Fagipamafra, un’esibizione di fit combat e una curata dall’Asd Ginnastica Ritmica Iris. Poi ancora elfi truccatori di “Magicabula”, laboratorio di bolle di sapone di “Saltoincanto” e mercatino dell’artigianato. In serata artisti di strada e spettacoli itineranti. Il programma è patrocinato dal Comune di Bisceglie e organizzato con la collaborazione del Duc Bisceglie.