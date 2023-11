Confcommercio e Rotary Bisceglie: il ruolo della donna nell’impresa e nelle professioni

“Pow-Her. Essere Donna è un’impresa?”, questo è il titolo del convegno che, giovedì 9 novembre alle 18:30 presso l’Auditorium don Pierino Arcieri dell’Epass di Bisceglie, nel corso del quale si parlerà del ruolo della donna nell’impresa e nelle professioni.

L’incontro, organizzato da Confcommercio Terziario Donna Bari-Bat, Confcommercio Bari-Bat e Camera di Commercio di Bari, vede la collaborazione del Rotary club di Bisceglie.

Aprirà i lavori Marcella Loporchio, consulente del lavoro – Founder Human Power. Seguiranno i saluti del presidente del Rotary Bisceglie Giuseppe Cortese, di Vito D’Ingeo, presidente Confcommercio Bari-Bat, e del sindaco di Bisceglie Angelantonio Angarano.

Interverranno Luciana Di Bisceglie, presidente Camera di Commercio di Bari, Roberta Rigante, assessore alle politiche di genere e alle pari opportunità del Comune di Bisceglie, e Sabrina Canese, presidenza Assofermet – Confcommercio.

Contribuiranno con le loro testimonianze Sabrina Gazini, consulente del lavoro, Caterina Bruni, medico odontoiatra, Lucia Di Molfetta e Giusy Dente, imprenditrici.

Si tratta del primo di una serie di incontri del percorso Pow-Her, promosso da Confcommercio che parte da Bisceglie e che mira a tracciare una linea di condivisione tra esperienze di vita, non solo in chiave di best practice, ma di superamento di difficoltà, creazione di vero networking e partecipazione attiva.

L’evento è coordinato da Mauro Portoso e Mauro Pedone, componenti della Commissione Diversità Equità Inclusione del Rotary club di Bisceglie.