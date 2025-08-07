Confcommercio e Bisceglie Start premiano due pasticcerie biscegliesi / FOTO

Nel corso della manifestazione “Mani in pasta” ideate e organizzata dall’associazione Bisceglie Start, in sinergica collaborazione con Confcommercio Bisceglie e Città di Bisceglie, sono state premiate due pasticcerie biscegliesi per aver promosso e diffuso durante la trasmissione “Pazzi per i dolci” in onda su Foodnetwork, canale 33, prodotti tipici dell’arte dolciaria locale.

Si tratta di Bar Cattedrale e di Rosi Pasticceria.

Nel corso dell’evento svoltosi presso il Parco “Caduti di Nassiriya” è stata premiata Rosi Pasticceria, mentre qualche giorno fa è stata la volta di Bar Cattedrale, in ferie durante lo svolgimento dell’evento.

“Siamo felici di aver conferito un attestato di merito a due realtà della nostra comunità – spiega Leo Carriera, presidente Confcommercio Bisceglie –: una storica come Bar Cattedrale della Famiglia Todisco, l’altra di più recente attivazione come quella della lodevole pasticcera Rosita Dell’Olio. Quanti si impegnano a promuovere le peculiarità del nostro territorio che rappresentano anche un volano per l’economia locale raccoglieranno sempre il plauso di Confcommercio così come della comunità biscegliese. Grazie a Bisceglie Start per l’impegno mostrato nell’organizzazione di questa ormai consolidata iniziativa”.

“Grazie all’Amministrazione, alla Confcommercio, alla giuria tecnica, ai partecipanti e a tutti coloro che hanno reso ‘Mani in pasta’ un’iniziativa di successo – afferma Savino Tedeschi, presidente Bisceglie Start –. La nostra associazione è davvero lieta di aver consegnato due premi a professionisti dell’arte dolciaria del territorio cittadino ed è pronta ad organizzare nuovi appuntamenti volti a valorizzare la nostra tavola, le nostre tipicità”.