Confcommercio Bisceglie, Relazione Annuale 2024: “Impegno costante per il territorio”

Il 2024 si è rivelato un anno particolarmente intenso e ricco di soddisfazioni per Confcommercio Bisceglie. L’associazione ha operato con l’obiettivo di animare la città in ogni periodo dell’anno, attraverso una vasta gamma di iniziative pensate per coinvolgere la comunità e promuovere il territorio.

“Siamo consapevoli che non sempre ogni attività può soddisfare appieno le aspettative di tutti, ma il nostro impegno nel rispondere concretamente alle esigenze dei nostri associati ha guidato ogni scelta e ogni progetto realizzato”, ha dichiarato il Presidente Leo Carriera.

Grazie al lavoro di una squadra di professionisti altamente qualificati e al supporto dei rappresentanti sindacali, Confcommercio Bisceglie ha fornito servizi puntuali e mirati in molteplici settori, affrontando e risolvendo le problematiche delle aziende locali.

Le tante iniziative attuate durante l’anno, tra cui i mercati, gli eventi estivi e le manifestazioni natalizie avevano l’obiettivo di animare la città e offrire occasioni di svago, aggregazione e valorizzazione del territorio. Queste attività hanno rappresentato momenti significativi per la comunità locale e i visitatori, contribuendo allo sviluppo del tessuto commerciale, turistico e culturale della città. Tuttavia “si poteva fare di più per promuoverle in modo efficace e raggiungere un pubblico più ampio. Questo ci spinge a lavorare con ancora maggiore attenzione per migliorare i nostri strumenti di comunicazione e il coinvolgimento”, ha aggiunto Carriera.

“I progetti di riqualificazione urbana, realizzati in stretta collaborazione con l’Amministrazione Comunale, hanno inoltre contribuito a rendere Bisceglie più attrattiva e accogliente, con alcuni interventi che saranno completati nel corso del 2025”.

“Molto è stato fatto, ma altrettanto resta da migliorare nel rapporto con l’Amministrazione Comunale. Tra le priorità segnaliamo l’annoso problema dello smaltimento dei rifiuti urbani, che incide negativamente sulla raccolta differenziata, e la futura attuazione della tassa di soggiorno su cui faremo sentire la nostra voce sia sull’opportunità di introdurla, sia sull’utilizzo del gettito derivante che dovrebbe essere reinvestito a beneficio del turismo locale.”

“Confcommercio Bisceglie crede nel valore del gioco di squadra e vuole rafforzare questa rete collaborativa coinvolgendo tutti i professionisti che operano a stretto contatto con il mondo imprenditoriale locale. Solo con un approccio sinergico possiamo favorire un più organico sviluppo delle imprese del territorio, creando solide basi per il futuro”, ha sottolineato il Presidente.

Guardando al 2025 Confcommercio Bisceglie conferma il proprio impegno a sostenere la crescita e lo sviluppo del territorio: “Non ci fermiamo ai risultati raggiunti. Vogliamo continuare a costruire un futuro in cui il nostro tessuto commerciale, turistico e culturale possa prosperare, lavorando in squadra e dialogando con istituzioni, professionisti e imprese”.