Confcommercio Bisceglie protagonista al BTM di Bari in Fiera del Levante

Confcommercio Bisceglie sarà presente alla prestigiosa fiera BTM di Bari, il principale evento dedicato al turismo in Puglia, con un proprio spazio espositivo ai padiglioni 49, 50, 51 e 52.

Uno degli appuntamenti clou sarà il talk “Gusto e Cultura: Bisceglie tra turismo esperienziale e tradizione”, in programma il 26 febbraio alle ore 12:30. A moderare l’incontro sarà Vito Troilo, giornalista de La Gazzetta del Mezzogiorno.

Parteciperanno autorevoli relatori:

Leo Carriera, Presidente Confcommercio Bisceglie

Angelantonio Angarano, Sindaco di Bisceglie

Pierpaolo Sinigaglia, Presidente Pro Loco UNPLI Bisceglie

Andrea Ferrante, Presidente Assolocali

Giuseppe Frizzale, Vicepresidente APS Cooking Solution

L’evento mira a promuovere il turismo esperienziale come strategia per valorizzare la cultura e l’economia del territorio. Bisceglie, con il suo ricco patrimonio storico e gastronomico, rappresenta un esempio virtuoso di come le tradizioni possano trasformarsi in attrattori turistici sostenibili. Il talk affronterà tematiche legate alla promozione turistica della città attraverso percorsi esperienziali che combinano cultura, arte e gastronomia, incentivando nuove opportunità per le imprese locali e per il settore ricettivo.

Al termine del talk i partecipanti potranno assistere a una esclusiva cooking class condotta dal Maestro Pizzaiolo Angelo Di Molfetta e dal Maestro Pasticcere Ventura Ricchiuti, che approfondiranno due simboli della tradizione gastronomica biscegliese: la focaccia di Bisceglie (u cùcue) e il Sospiro, entrambi riconosciuti Prodotti Agroalimentari Tradizionali (P.A.T.). La dimostrazione pratica offrirà ai partecipanti un’esperienza immersiva nelle antiche ricette e nei sapori autentici di Bisceglie, sottolineando l’importanza della valorizzazione dei prodotti locali come strumento di promozione territoriale.

L’evento rappresenta un’importante vetrina per valorizzare le eccellenze culinarie e il patrimonio culturale della città di Bisceglie, coniugando tradizione e innovazione nell’ambito del turismo esperienziale. Il BTM di Bari si conferma così una piattaforma strategica per il networking e la crescita del settore turistico pugliese, offrendo alle realtà locali un’opportunità unica per mostrare il proprio potenziale.