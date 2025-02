Confcommercio Bisceglie presenta i prodotti d’eccellenza del territorio al BTM 2025

Grande soddisfazione da parte di Confcommercio Bisceglie in seguito al panel che in BTM, in corso sino a oggi in Fiera del Levante a Bari, ha mostrato le delizie, le peculiarità gastronomiche d’eccellenza del territorio.

“Produttori, commercianti e professionisti – dichiara il presidente Leo Carrieria – sono i veri ambasciatori della nostra città, ricca di storia, bellezza e tradizioni. Confcommercio è costantemente al lavoro per garantire un confronto costruttivo con le istituzioni e sostenere un processo di crescita che valorizzi il patrimonio culturale e gastronomico di Bisceglie”.

Il talk dal titolo “Gusto e Cultura: Bisceglie tra turismo esperienziale e tradizione”, moderato dal giornalista Vito Troilo, ha visto la partecipazione di tutto l’ecosistema economico biscegliese. Andrea Ferrante, presidente di Assolocali-Vivi Bisceglie, ha evidenziato l’impegno dei ristoratori nella promozione delle eccellenze gastronomiche, mentre Giuseppe Frizzale (APS Cooking Solution) ha illustrato il lavoro in corso per ampliare il paniere dei prodotti PAT (Prodotti Agroalimentari Tradizionali) di Bisceglie. Un’iniziativa fondamentale per rafforzare l’identità della città come polo di turismo esperienziale e favorire l’export delle sue specialità.

Importante anche il contributo della Pro Loco Unpli di Bisceglie, presieduta da Pierpaolo Sinigaglia, impegnata nella valorizzazione culturale del territorio. L’Assessore alle Attività Produttive del Comune di Bisceglie, Onofrio Musco, in rappresentanza dell’amministrazione comunale, ha espresso soddisfazione per l’entusiasmo e la partecipazione degli operatori locali, sottolineando la responsabilità di creare le condizioni per uno sviluppo sostenibile e duraturo.

A chiudere l’incontro, una degustazione dei due prodotti simbolo della città, la focaccia di Bisceglie (u cùcue) e il sospiro, entrambi riconosciuti PAT. L’evento è stato arricchito da una Cooking Class a cura di Assolocali, con Angelo Di Molfetta e Ventura Ricchiuti, che ha coinvolto un pubblico numeroso e appassionato.

Al termine è giunto anche il saluto del sindaco di Bisceglie, Angelantonio Angarano, che ha elogiato il grande lavoro svolto da Confcommercio Bisceglie e dal suo presidente Carriera per la crescita del territorio e la valorizzazione delle sue eccellenze. Un incontro di successo che conferma ancora una volta il ruolo centrale di Bisceglie nel panorama enogastronomico pugliese e la sua capacità di attrarre un turismo esperienziale di qualità.