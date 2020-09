Confcommercio Bisceglie: “Nostri collaboratori tutti negativi. Uffici riaprono al pubblico”

“Nella serata di ieri, 23 settembre, tutti i nostri collaboratori sono stati sottoposti a tampone. Per garantire la massima trasparenza e sicurezza vi comunichiamo che per tutti il risultato è stato negativo“, questo il commento affidata alla pagina Facebook della Confcommercio di Bisceglie in seguito a un caso di positività riscontrato tra i dipendenti.

“Oggi i nostri uffici riaprono al pubblico nel rispetto delle norme di tutela della salute previste da protocollo. Al fine di salvaguardare la salute di tutti noi, gli ingressi saranno consentiti solo previo appuntamento telefonico e con l l’utilizzo della mascherina“, scrivono dalla sede di via Capitano Gentile, “Nel contempo”, concludono, “auguriamo una pronta guarigione al nostro collega”.