Confcommercio Bisceglie istituisce Gruppo Locale Giostrai: “Categoria rilevante per la socialità”

Confcommercio Bisceglie ha lavorato alla costituzione, a livello locale, del Gruppo dei Giostrai, un nuovo organismo fondato con l’obiettivo di rappresentare in modo compatto e organizzato la categoria degli operatori di spettacoli viaggianti.

Questa decisione si inserisce in un percorso mirato a rafforzare il dialogo con l’amministrazione comunale e a promuovere lo sviluppo di un progetto integrato per la crescita ludico-ricreativa della città.

Gli spettacoli viaggianti rappresentano una componente importante dell’intrattenimento locale, contribuendo a creare momenti di aggregazione e svago per ogni fascia di età. Con la costituzione del Gruppo dei Giostrai, Confcommercio Bisceglie si pone come interlocutore per raccogliere le istanze della categoria, agevolare un confronto costruttivo con le istituzioni e garantire un’organizzazione incisiva degli eventi sul territorio.

Peter Djordjevitch, meglio conosciuto come Sonny, è stato nominato nel ruolo di Delegato del Gruppo dei Giostrai da Confcommercio Bisceglie: «Sono onorato di rappresentare una categoria che, con il proprio lavoro, porta allegria e spensieratezza in ogni angolo della città. La costituzione di questo gruppo ci offre una grande opportunità per far sentire la nostra voce e per collaborare con l’amministrazione comunale su iniziative che possano valorizzare il nostro settore e, allo stesso tempo, arricchire la programmazione ludico-ricreativa di Bisceglie. Insieme a Confcommercio, lavoreremo per garantire ai cittadini e alle famiglie un’offerta sempre più qualificata e attrattiva», ha dichiarato Djordjevitch appena ricevuta la nomina.

Leo Carriera Presidente di Confcommercio Bisceglie, si è impegnato a portare questa iniziativa oltre i confini cittadini. «Mi impegnerò personalmente a promuovere la costituzione di una rappresentanza provinciale della categoria all’interno di Confcommercio Bari-Bat, per offrire ai giostrai una voce ancora più forte e incisiva sul territorio – sottolinea Carriera –. Informerò il Presidente Vito D’Ingeo in modo da avviare il processo di formalizzazione di questa nuovo organismo».

Confcommercio Bisceglie si conferma pertanto un punto di riferimento per le diverse categorie imprenditoriali del territorio, con una sensibilità particolare alle esigenze e alle potenzialità di ciascun settore. La creazione del Gruppo dei Giostrai rappresenta un ulteriore tassello nella costruzione di un sistema economico e sociale integrato in grado di rispondere alle sfide del presente e di valorizzare le tradizioni e le risorse locali.