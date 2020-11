Confcommercio Bisceglie: “Invitiamo tutte le attività, alimentari compresi, a chiudere prima”

“Cari amici ieri, prima della pubblicazione della ordinanza che dispone la chiusura alle 19,00 di alcune attività del commercio di vicinato, abbiamo espresso al Sindaco l’opportunità di estendere la chiusura a tutte le attività commerciali, compreso quelle del settore alimentare”. È quanto si legge sulla pagina social di Confcommercio Bisceglie. L’associazione di categoria si fa promotrice della “chiusura di tutte le attività commerciali, nessuna esclusa, confidando nel buon senso dei titolari di quelle attività non contemplate nell’ultima ordinanza sindacale”.

“È importante in questo momento così difficile capire che è fondamentale rispettare e far rispettare le misure utili a contenere il contagio e quindi dobbiamo confidare nel buon senso di tutti e, in questo caso dei titolari delle attività del settore alimentare, affinché si adeguino alla chiusura, sino al 3/12, delle attività alle ore 19,00. Gli alimentari, trattandosi di settore di beni di prima necessità restano aperti e il settore della ristorazione (bar, ristoranti, pizzerie) come noto, a seguito delle disposizioni contenute nell’ultimo DPCM, possono continuare a fare l’asporto sino alle ore 22,00. Per cui un’ordinanza comunale che andasse in contrasto con tali disposizioni si presterebbe a possibili ricorsi da parte degli interessati di tale settore”.