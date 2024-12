Confcommercio Bisceglie, il programma di un dicembre ricco di appuntamenti natalizi

Confcommercio Bisceglie, con il patrocinio dell’Amministrazione Comunale, la collaborazione di Agribiologos di Quercia Giuseppe e di Chocolat di Todisco Domenico, presenta il calendario degli appuntamenti natalizi che uniranno intrattenimento culturale con letture e laboratori per i più piccoli, animazione musicale, spettacoli di strada, cori natalizi, clown e shopping per le vie del centro.

Si parte domenica 8 dicembre in via Aldo Moro e via XXIV Maggio, dalle 10:30 alle 13:00 e dalle 18:30 alle 21:00, cui seguiranno il 14, 15, 21 e 22 dicembre.

E non è tutto: nei giorni 13, 14, 20, 21, 27 e 28 su via Aldo Moro con “Vacanze di Natale 57” in collaborazione con la Cooperativa Controcorrente e Caffè 57.

A curare l’organizzazione e il coordinamento attività e delle manifestazioni natalizie per Confcommercio Bisceglie è stata Katia Todisco.

“Vivacità e curiosità stimoleranno le vie del centro cittadino nel corso delle festività natalizie – sostiene Leo Carriera, Presidente Confcommercio Bisceglie –. Grazie alla Città di Bisceglie, ai partner commerciali, alle realtà associative, alle scuole di canto e di musica, alle cooperative, alle scuole cittadine e ai commercianti delle vie interessate per aver contribuito a redigere un programma interessante, coinvolgente e di ampio respiro. E grazie a Katia Todisco, coordinatrice e animatrice della programmazione natalizia per conto di Confcommercio Bisceglie. Ricordiamo anche le attrazioni che animeranno piazza Vittorio Emanuele e piazza san Francesco dall’Immacolata all’Epifania”.