Confcommercio Bisceglie alla BTM, Carriera: “Valorizzare le eccellenze enograstronomiche”

Questa mattina Confcommercio Bisceglie ha partecipato, insieme a Confcommercio Ruvo di Puglia, a un panel organizzato in Fiera del Levante nell’ambito della BTM – Business Tourism Management, dedicato alla promozione turistica e alle strategie utili a rendere attrattivi i territori regionali.

«Ho preso parte all’incontro in rappresentanza del sistema Confcommercio, portando anche il saluto di Vito D’Ingeo, Presidente di Confcommercio Puglia – dichiara Leo Carriera, Presidente Confcommercio Bisceglie –. Si è trattato di un’occasione che conferma quanto sia importante essere presenti, fare rete e presidiare con continuità i momenti di confronto in cui si costruiscono visione e progettualità. Il talk ha messo al centro un punto molto concreto: i prodotti enogastronomici non sono soltanto eccellenze da raccontare, ma possono diventare attrattori reali e strumenti efficaci di marketing territoriale, capaci di generare flussi, identità e valore economico».

Sono intervenuti, tra gli altri, i Presidenti delle Pro Loco di Bisceglie e di Ruvo di Puglia, Pierpaolo Sinigaglia e Rocco Lauciello, i rappresentanti dell’associazione dei ristoratori Assolocali-Vivi Bisceglie, il Presidente del Con.Bi.Tur., Tony Porcelli, e Giuseppe Frizzale, referente di Cooking Solution, insieme ad altri stakeholder che operano per la crescita del turismo e dell’offerta territoriale.

Particolarmente significativa la presenza del Presidente della Regione, Antonio Decaro, il quale ha ribadito con forza come la Puglia debba rafforzare la presenza e la riconoscibilità del brand Puglia “in Puglia”, facendo leva su sinergie vere tra territori, istituzioni, associazioni e imprese: una rete coesa e operativa, capace di rendere la nostra regione sempre più competitiva e attrattiva.

«Ho inteso richiamare, nel mio intervento, un’esperienza che considero ancora oggi attualissima: il progetto “Mangia la Cultura”, ideato oltre dieci anni fa insieme all’allora Presidente di Confcommercio, l’amico Sandro Ambrosi, prematuramente scomparso. L’obiettivo era chiaro: valorizzare le eccellenze enogastronomiche come porta di accesso alla scoperta del territorio — casali, centri storici, borghi, tradizioni e patrimonio culturale — unendo gusto, identità e racconto in un percorso capace di generare turismo e consapevolezza».

A rendere ancora più concreto questo messaggio, la degustazione di due prodotti simbolo: la focaccia biscegliese, oggi promossa come prodotto PAT, e il mandorlaccio di Ruvo di Puglia. Un momento conviviale, ma anche e soprattutto una dimostrazione pratica di come il cibo possa diventare cultura, narrazione e leva di promozione.

«Un ringraziamento sincero al Presidente Decaro per aver presenziato e al Presidente della Fiera del Levante, Gaetano Frulli, per l’attenzione riservata ai territori e alle progettualità che nascono dal basso, quando imprese e comunità lavorano insieme. La promozione enogastronomica non è un “evento”: è una strategia. E quando istituzioni, associazioni e imprese scelgono di fare squadra, il territorio cresce», conclude Carriera.