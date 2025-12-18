Confcommercio Bisceglie al fianco delle attività colpite da episodi criminosi

Confcommercio Bisceglie esprime piena solidarietà e totale vicinanza ai titolari e ai lavoratori di Centro Carni e della gioielleria L’Angolo d’Oro, colpiti da due gravi episodi criminosi verificatisi nelle scorse ore in città.

Si tratta di fatti che interessano attività storiche e imprese che rappresentano un presidio socio-economico fondamentale per Bisceglie e che destano forte preoccupazione, soprattutto perché avvenuti a ridosso delle festività natalizie, periodo di particolare intensità lavorativa per il commercio locale.

L’associazione ringrazia le forze dell’ordine per il tempestivo intervento e per l’impegno quotidiano nel controllo del territorio, svolto con professionalità e senso del dovere, nonostante le difficoltà legate a carenze di organico e risorse.

«La solidarietà agli operatori colpiti è doverosa – dichiara il presidente di Confcommercio Bisceglie, Leo Carriera – ma da sola non è sufficiente. È ormai impellente e non più rinviabile un’azione strutturata e condivisa per contrastare fenomeni criminosi che richiedono monitoraggio costante e attenzione».

In quest’ottica Confcommercio Bisceglie sottolinea l’importanza di rafforzare i sistemi di videosorveglianza, pubblici e privati, e di sostenere con convinzione il progetto “BAT CAM”, promosso dalla Questura di Barletta Andria Trani, considerato uno strumento innovativo e concreto di prevenzione e supporto alle attività investigative. Il progetto si basa sulla mappatura e geolocalizzazione degli impianti di videosorveglianza presenti sul territorio, consentendo alle forze dell’ordine di conoscere in tempo reale la distribuzione delle telecamere potenzialmente utili in caso di reati.

L’adesione a BAT CAM è volontaria e gratuita e non prevede alcun accesso diretto alle immagini né la remotizzazione dei sistemi privati, ma esclusivamente la registrazione della posizione delle telecamere ai fini investigativi, nel pieno rispetto della normativa sulla privacy. Uno strumento che consente di ridurre i tempi di intervento, migliorare l’efficacia delle indagini e rafforzare il controllo del territorio attraverso una collaborazione concreta tra istituzioni, forze dell’ordine e mondo produttivo.

«La sicurezza – conclude Carriera – è una condizione essenziale per garantire serenità alle imprese e ai cittadini. Solo attraverso un controllo del territorio più efficace, l’uso intelligente della tecnologia e una collaborazione stabile tra istituzioni, forze dell’ordine e sistema economico sarà possibile prevenire e contrastare i reati predatori, tutelando il lavoro onesto e la vivibilità della nostra città».