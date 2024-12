Confcommercio, appuntamenti gastronomico-natalizi in piazza Vittorio Emanuele

Confcommercio Bisceglie, con la collaborazione di Bimby, Aps Cooking Solution, Assolocali e Pro Loco Unpli Bisceglie aps, presenta “CSLAB ON TOUR”, laboratorio del gusto curato da Cooking Solution. Cinque cooking show dal sapore natalizio che si terranno nella casetta Bimby in piazza Vittorio Emanuele II a Bisceglie. Il programma delle iniziative promosse da Confcommercio Bisceglie si avvale del patrocinio del Comune di Bisceglie.

A dare il via agli appuntamenti, che partiranno giovedì 12 dicembre alle 19:00, saranno il Presidente Confcommercio Bisceglie, Leo Carriera, Katia Todisco, responsabile organizzazione e coordinamento manifestazioni natalizie per Confcommercio Bisceglie, Marina Ricchiuti per Bimby, Leonardo Messina, Presidente Aps Cooking Solution, il presidente Assolocali, Andrea Ferrante, e Pierpaolo Sinigaglia, Presidente Pro Loco Unpli Bisceglie aps.

Protagonista del primo appuntamento sarà “la focaccia di Bisceglie”. La serata sarà curata da Assolocali con il Maestro Pizzaiolo Dino Todisco.

A seguire, il 15 dicembre alle ore 19:00, spazio a “CBT Homemade per Natale” a cura di Aps Cooking Solution con gli chef Leonardo Messina e Gianvito Bombini.

Il 17 dicembre alle ore 19:00 “Mare a Natale” a cura di Aps Cooking Solution con lo Chef Domenico Ginevrino.

Il 18 dicembre alle ore 19:00 “la focaccia di Bisceglie” a cura di Assolocali con i Maestri pizzaioli Fabio De Feudis e Dino Todisco.

Chiude il programma il Maestro di cucina Carlo Papagni con “Natale ad est” il 3 gennaio alle ore 19:00.

«L’idea di portare il CSLAB in piazza nasce con l’obiettivo di trasmettere storie e tecniche della cucina autentica raccontanti dai protagonisti dei cooking show. L’Aps cooking Solution ringrazia Leo Carriera per aver condiviso il progetto con l’auspicio che queste iniziative possano dare beneficio alla promozione e valorizzazione della cultura enogastronomica del territorio generando così un indotto economico», dichiara Leonardo Messina.

L’iniziativa aderisce alla raccolta fondi solidale a favore dell’AIL BAT.