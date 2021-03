Confagricoltura Puglia, Lazzàro: “Finalmente indennizzo per agricoltori colpiti da calamità naturali”

“Finalmente gli agricoltori pugliesi danneggiati da alcune importanti calamità naturali che hanno colpito il nostro territorio potranno ricevere il legittimo indennizzo”, il presidente di Confagricoltura Puglia, Luca Lazzàro ha così commentato il varo delle delibere di giunta della Regione Puglia inerenti gli indennizzi per le calamità naturali avvenute nel 2011, nel 2013 e nel 2014.

Nello specifico si tratta di 950mila euro per le piogge alluvionali del 2011, 650mila euro per le piogge alluvionali del 2013 e 470mila euro per le piogge alluvionali del 2014. La prossima settimana dovrebbe andare in giunta un quarto provvedimento che riguarda l’indennizzo per i danni causati dalla tromba d’aria del 2014 (35.000 euro). Il prossimo 27 marzo invece dovrebbero essere resi ufficiali i dati di riparto del fondo di solidarietà nazionale per gelate 2020.

“Confagricoltura Puglia dà atto del buon lavoro svolto dall’assessore all’Agricoltura Donato Pentassuglia, dal dirigente Luigi Trotta e dal funzionario Francesco Matarrese della Sezione Competitività delle Filiere Agroalimentari – sottolinea Lazzàro – I tempi sono maturi per affrontare il tema delle calamità al di fuori delle singole emergenze. Il problema va affrontato in maniera sistematica e organica per permettere agli agricoltori di fare impresa e sviluppare lavoro e benessere per il territorio”.