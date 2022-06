Concorso regionale per collaboratori amministrativi: date e orari delle prove scritte

Le prove scritte del concorso pubblico unico regionale per 160 posti a tempo indeterminato di collaboratore amministrativo professionale Cat. D si svolgeranno presso la Fiera di Foggia – in Corso del Mezzogiorno n. 1, secondo il seguente calendario:

Primo turno: 04/07 ore 14

Secondo turno: 05/07 ore 10

Terzo turno: 05/07 ore 14

Quarto turno: 06/07 ore 10

Quinto turno: 06/07 ore 14

Sesto turno: 07/07 ore 10

Settimo turno: 07/07 ore 14

I candidati devono presentarsi puntualmente nella sede, nel giorno e nell’ora stabilita, nel pieno rispetto delle misure di contrasto alla pandemia e di prevenzione del contagio da COVID-19, muniti di:

un valido documento di riconoscimento;

codice fiscale;

copia della ricevuta di versamento del contributo per la partecipazione alla procedura;

apposita autodichiarazione da consegnare all’ingresso della sala concorsuale;

eventuale altra documentazione richiesta ai candidati unitamente alla comunicazione del diario delle prove;

dispositivi di protezione delle vie aeree (mascherine filtranti FFP2, prive di valvola di efflusso).

La suddivisione in turni e ulteriori informazioni utili sono disponibili al link: Albo Online (sanita.puglia.it)

I candidati ammessi a sostenere la prova scritta hanno a disposizione una postazione informatica. Al termine del tempo previsto per la prova, il sistema interrompe la procedura ed acquisisce definitivamente le risposte fornite dal candidato sino a quel momento, fermo restando che fino all ’acquisizione definitiva il candidato può correggere le risposte già date.

Durante la prova i candidati non possono introdurre nella sede di esame carta da scrivere, pubblicazioni, raccolte normative, vocabolari, testi, appunti di qualsiasi natura e telefoni cellulari o altri dispositivi idonei alla memorizzazione o trasmissione dati o allo svolgimento di calcoli matematici. I candidati non possono, durante la prova, comunicare tra loro. In caso di violazione di tali disposizioni la commissione esaminatrice o il comitato di vigilanza dispone l’immediata esclusione dal concorso.

I candidati che non raggiungeranno il summenzionato punteggio di 21/30 (ventuno/trentesimi) non saranno ammessi alla prova orale.