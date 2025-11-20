Concorso Guardia di Finanza 2025: bando per 1.985 allievi finanzieri

È stato pubblicato il bando di concorso per il reclutamento di 1.985 allievi finanzieri per l’anno 2025, suddivisi tra il contingente ordinario e quello di mare. La selezione avverrà per titoli ed esami e sarà aperta sia ai cittadini italiani sia ai volontari in ferma prefissata delle Forze Armate.

Nel dettaglio, il contingente ordinario prevede 1.765 posti, così ripartiti:

171 per la specializzazione “Anti Terrorismo e Pronto Impiego (A.T.P.I.)”;

per la specializzazione “Anti Terrorismo e Pronto Impiego (A.T.P.I.)”; 33 per la specializzazione “Soccorso Alpino della Guardia di Finanza (S.A.G.F.)”;

per la specializzazione “Soccorso Alpino della Guardia di Finanza (S.A.G.F.)”; 1.561 per cittadini non specializzati, di cui 1.093 riservati ai volontari delle Forze Armate e 468 aperti agli altri cittadini italiani.

Il contingente di mare comprende invece 220 posti, di cui 154 riservati ai volontari in ferma prefissata e 66 destinati agli altri cittadini italiani. Le specializzazioni previste sono:

“Nocchiere”, “Motorista navale” e “Operatore di sistema”, con ripartizione specifica tra riservatari e civili.

Possono partecipare al concorso i candidati che, alla data di scadenza del bando, abbiano almeno 18 anni e non abbiano superato:

il 25° anno di età per i posti riservati ai volontari delle Forze Armate;

per i posti riservati ai volontari delle Forze Armate; il 24° anno di età per gli altri cittadini.

Il limite anagrafico può essere aumentato fino a un massimo di tre anni per chi ha prestato servizio militare volontario, di leva o prolungato.

È richiesto il diploma di scuola secondaria di secondo grado che consenta l’iscrizione a un corso di laurea. Solo per i volontari delle Forze Armate in servizio o congedati entro il 31 dicembre 2020, è sufficiente il diploma di scuola secondaria di primo grado.

Le domande di partecipazione dovranno essere inviate entro le ore 12:00 del 21 novembre 2025 esclusivamente attraverso la procedura telematica disponibile sul portale ufficiale concorsi.gdf.gov.it.

Tutte le informazioni, aggiornamenti e risultati saranno consultabili sullo stesso sito e tramite l’app mobile “GdF Concorsi”, disponibile su Google Play e App Store.