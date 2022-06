Concorsi per Istruttore Amministrativo e Polizia Locale: le date delle prove preselettive

Nei giorni 7 ed 8 luglio si svolgeranno al Palaflorio di Bari, in viale Archimede, le prove preselettive dei concorsi pubblici banditi dal Comune di Bisceglie.

Al fine di garantire uno svolgimento ordinato delle prove preselettive, sono state organizzate più sessioni giornaliere di svolgimento delle stesse, separandole temporalmente, anche per garantire il completo deflusso dei candidati e le conseguenti operazioni di pulizia della struttura sportiva.

Nello specifico: le prove preselettive per il concorso pubblico per esami per il reclutamento, a tempo pieno e indeterminato, di n. 3 unità di Istruttore Amministrativo/Contabile (cat.C – pos.ec. C/1), di cui un posto riservato ai volontari delle Forze Armate, si articoleranno in due turni:

A. 1° turno giovedì 7 luglio 2022, a partire dalle ore 7:30

B. 2° turno, giovedì 7 luglio 2022, a partire dalle ore 11:30.

Avviso di Convocazione: https://www.comune.bisceglie.bt.it/sites/default/files/allegati/documenti/10272/prot_0022600_convocazione_prova_selettiva_istruttore_amministrativo_contabile.pdf

Le prove preselettive per il concorso pubblico per esami per il reclutamento, a tempo pieno e indeterminato, di n. 2 unità di Istruttore Direttivo Amministrativo (cat.D – pos.ec. D/1) si svolgeranno in un unico turno, venerdì 8 luglio 2022 a partire dalle ore 7:30.

Avviso di Convocazione: https://www.comune.bisceglie.bt.it/sites/default/files/allegati/documenti/10274/0022602_convocazione_prova_preselettiva_istruttore_direttivo_amm.pdf

Le prove preselettive per il concorso pubblico per esami per il reclutamento, a tempo pieno e indeterminato, di n. 4 unità di Agente di Polizia locale (cat.C – pos.ec. C/1), di cui n. 1 posto riservato ai volontari delle Forze Armate, si svolgeranno in due turni:

A. 1° turno venerdì 8 luglio 2022 a partire dalle ore 11:30

B. 2° turno, venerdì 8 luglio 2022 a partire dalle ore 15:00.

Avviso di Convocazione: https://www.comune.bisceglie.bt.it/sites/default/files/allegati/documenti/10273/0022601_convocazione_preselezione_concorso_agenti_pl.pdf

Si raccomanda sia l’attenta visione degli avvisi di convocazione consultabili ai link sopra indicati sia la consultazione del protocollo operativo (valido per tutte e tre le procedure concorsuali) consultabile al seguente indirizzo: https://www.comune.bisceglie.bt.it/sites/default/files/allegati/documenti/10283/protocollo_operativo_preselezioni_palaflorio_comune_di_bisceglie.pdf tenuto conto che il mancato rispetto delle prescrizioni in esso contenute potrebbero rappresentare causa di inibizione all’ingresso della sede concorsuale.

Per tutte le informazioni: https://www.comune.bisceglie.bt.it/istituzionale/concorsi.